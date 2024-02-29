Россиянам раскрыли эффективные способы борьбы со страхами

Психолог Ирина Молвинская рассказала, что для эффективной борьбы со страхом нужно не бороться с ним, а учиться взаимодействовать. В комментарии «Ленте.ру» она назвала действенные способы борьбы с тревогами и фобиями.

Первым делом на пути избавления от страха человек должен осознать причину его появления, считает психолог. По ее словам, обычно страх сигнализирует о новом опыте — например, тревожность перед сменой работы предупреждает о возможных рисках. Если же неприятное чувство возникает из-за неизвестности, с ним можно справиться, в частности, с помощью составления коллажа.

«Вырежьте из журналов картинки, отражающие ваше желаемое будущее — к примеру, на новом рабочем месте. Создайте коллаж. Повесьте его на видное место, чтобы он напоминал вам о ваших целях в периоды неопределенности. Это позволит вам чувствовать себя спокойнее», — объяснила специалистка.

Также справиться со страхом, по словам Молвинской, помогает практика «Разрешаю себе». Чтобы выполнить ее, нужно провести в спокойной обстановке 20-30 минут. За это время необходимо вспомнить события из прошлого, которые вызвали боль, например, травмирующие отношения с бывшим партнером. Затем следует повторять фразу: «Мне можно по-другому!» Эта практика, как заверяет психолог, при всей своей простоте может оказаться эффективной.

Когда разрешаешь себе пережить что-то еще раз без давления прошлого, страх вступать в новый опыт отступает. Мы дали страху место, потому что он не приходит просто так, он предупреждает, на что нужно обратить внимание. Обратили, прожили и пошли дальше Ирина Молвинская психолог

Также многие сталкиваются со страхом потери стабильности, который может возникать, когда жизнь наполнена переменами и требует быстрого приспособления, продолжила Молвинская. В таких ситуациях она рекомендовала вспомнить свои детские желания, которые не осуществились.

Вспомнили — идите покупать. Это может быть что угодно — например, кукла Барби с собачкой на поводке. Это поможет страху безопасности уйти и освободить силы и время на то, чтобы и дальше быстро принимать решения и быстро встраиваться в меняющуюся жизнь Ирина Молвинская психолог

В заключение психолог предложила создавать приятную атмосферу. «Обложитесь, например, апельсинами, их запах активизирует состояние радости. Включите любимый фильм, налейте кофе. Позвольте себе побыть "боякой" и уязвимым. Побудьте в этом состоянии — и страх уйдет сам», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

Ранее Ирина Молвинская назвала простые способы научиться получать удовольствие в постели. По ее словам, чувственность в первую очередь зависит от уверенности в своей сексуальности.