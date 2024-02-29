Стало известно наказание для Роналду за непристойный жест после матча

Роналду дисквалифицировали на один матч за непристойный жест в адрес болельщиков

Португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч за непристойный жест в адрес болельщиков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF).

В качестве наказания Роналду также обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч саудовских риалов (2666 долларов). Кроме того, он должен покрыть расходы клуба «Аль-Шабаб» на подачу жалобы (20 тысяч риалов). Отмечается, что решение не подлежит обжалованию.

26 февраля Роналду показал непристойный жест после матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (3:2). Нападающий несколько раз помахал рукой в области паха. Отмечалось, что это было сделано в адрес скандировавших имя аргентинского форварда Лионеля Месси болельщиков «Аль-Шабаба».

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт 39-летнего форварда рассчитан на два года.