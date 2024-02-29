Стало известно об отражении нескольких атак ВСУ в Работино

Рогов: российские военные закрепились в Работино и отразили три атаки ВСУ

Российские войска отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, к настоящему моменту российским военным удалось закрепиться в южной части населенного пункта. Рогов отметил, что ВСУ пока удерживают северную часть Работино, а бои за село продолжаются.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российским мотострелкам удалось закрепиться на опорных пунктах в Работино. До этого стало известно о массированных авиаударах по позициям украинских войск в селе.