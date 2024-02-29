Сторонник террористов планировал устроить диверсии в России и попался

В Саратове задержали сторонника легиона «Свобода России», готовившего диверсии

В Саратове задержали сторонника легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ), который планировал устроить диверсии на территории страны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина настойчиво пытался связаться с террористами через мессенджер и заявлял им о готовности совершать диверсии. Вскоре о нем узнали сотрудники правоохранительных органов.

Силовики предупредили задержанного об ответственности по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранной организацией») УК РФ, которая предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы, и ограничились официальным предостережением. Злоумышленник во всем раскаялся.

Ранее суд в Москве заочно арестовал на два месяца россиянина Александра Калачева по обвинению в диверсии.