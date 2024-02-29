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08:09, 29 февраля 2024Силовые структуры

Сторонник террористов планировал устроить диверсии в России и попался

В Саратове задержали сторонника легиона «Свобода России», готовившего диверсии
СюжетДиверсии в России

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В Саратове задержали сторонника легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ), который планировал устроить диверсии на территории страны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина настойчиво пытался связаться с террористами через мессенджер и заявлял им о готовности совершать диверсии. Вскоре о нем узнали сотрудники правоохранительных органов.

Силовики предупредили задержанного об ответственности по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранной организацией») УК РФ, которая предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы, и ограничились официальным предостережением. Злоумышленник во всем раскаялся.

Ранее суд в Москве заочно арестовал на два месяца россиянина Александра Калачева по обвинению в диверсии.

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      Олеся Мицкевич
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