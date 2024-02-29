В России прокомментировали немецкий сценарий нападения Москвы на НАТО

Сенатор Карасин раскритиковал немецкий сценарий нападения РФ на НАТО

Информационная программа Запада сегодня настроена на то, чтобы наращивать военно-политический психоз в обществе, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал теоретический сценарий нападения России на НАТО, опубликованный в немецком журнале Bild.

«Эта статья — это лишнее подтверждение того, что этот психоз нарастает. Он рассчитан на то, чтобы пошатнулось общественное мнение в эту сторону. Но мне почему-то кажется, что абсурдность аргументов, которые приводятся, выдает бесперспективность и неприемлемость этих дешевых тезисов. Именно так к этому надо относиться и меньше популяризировать глупости, которые распространяют немецкие СМИ, политики и так далее», — заявил Карасин.

Ранее Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Издание указало, что основывалось на «представленном парламенту правительственном документе».

Исходя из сценария, нападение может состоять из четырех фаз. Не исключается, что Москва применит биологическое, химическое и ядерное оружия, а с помощью электромагнитных импульсов сожжет все электронные устройства.

