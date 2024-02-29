Суд оштрафовал главреда «Новой газеты»
Суд оштрафовал главреда «Новой газеты» Сергея Соколова на 30 тысяч рублей
Перовский районный суд города Москвы оштрафовал главреда «Новой газеты» Сергея Соколова на 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram.
«Перовский районный суд города Москвы избрал административное наказание в отношении Соколова Сергея Михайловича, совершившего административное правонарушение, предусмотренное части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении.