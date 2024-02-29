Суд оштрафовал главреда «Новой газеты» Сергея Соколова на 30 тысяч рублей

Перовский районный суд города Москвы оштрафовал главреда «Новой газеты» Сергея Соколова на 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram.

«Перовский районный суд города Москвы избрал административное наказание в отношении Соколова Сергея Михайловича, совершившего административное правонарушение, предусмотренное части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении.