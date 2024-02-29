Трамп примет в своей резиденции премьера Венгрии

Bloomberg: Трамп 8 марта примет в Мар-а-Лаго премьера Венгрии Виктора Орбана

Экс-президент США и предприниматель Дональд Трамп примет в личной резиденции в Мар-а-Лаго премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ориентировочно встреча должна пройти 8 марта. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Дональд Трамп планирует принять Виктора Орбана в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде на следующей неделе», — говорится в сообщении источника, который также отметил, что эта встреча также послужит сигналом для внешнеполитических партнеров США.

Ранее Орбан назвал Трампа единственным политиком, кто способен остановить конфликт на Украине. «Мое личное убеждение остается в том, что если бы в феврале 2022 года американского президента звали Дональд Трамп, в Европе не было бы войны», — сказал он, назвав Трампа «достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну».