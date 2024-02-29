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08:03, 29 февраля 2024Экономика

Цены в России решили отвязать от мировых

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отвязке цен в РФ от общемировых

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В России решили отвязать внутренние цены на товары от общемировых индикаторов. Как сообщает «Коммерсантъ», Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не учитывать их при определении монопольно высокой и низкой стоимости товара.

Авторы поправок отметили, что цены в стране часто основаны на мировых без учета ситуации на внутреннем рынке, а изменения обеспечат приоритет интересов россиян. Это уже вторая версия законопроекта, где учли замечания о преждевременности отказа от мировых индикаторов без формирования национальной системы.

«Если у рынка отнимают возможность ориентироваться на мировые цены, взамен должны быть предложены ориентиры и правила ценообразования. Определение рыночной цены в пределах изолированного рынка выглядит исключительно сложно», — отметил управляющий партнер Veta Илья Жарский.

По мнению руководителя направления экономических исследований консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics Татьяны Басовой, если изменения утвердят, в стране будет труднее доказать обоснованность ценообразования. В антимонопольном регулировании исчезнет понятие сопоставимого рынка за пределами страны, добавил управляющий партнер компании Ярослав Кулик.

Ранее стало известно, что в России может появиться новый способ сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо. ФАС хочет ввести начальную максимальную стоимость продаваемого на бирже горючего по государственным заказам. Цена контракта должна быть не выше среднего арифметического значения биржевых и внебиржевых цен на товар за последние три месяца, идущие перед месяцем, в котором заключается договор или дополнительное соглашение. Это отвечает дорожной карте развития биржевой торговли и позволит государственным заказчикам избежать завышенных цен, повысят конкуренцию и прозрачность ценообразования, подчеркнули в ведомстве.

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      Вячеслав Агапов
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