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21:50, 29 февраля 2024Спорт

ЦСКА разгромил «Локомотив» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

ЦСКА разгромил «Локомотив» со счетом 4:0 и повел в серии плей-офф Кубка Гагарина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московский ЦСКА разгромил ярославский «Локомотив» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили нападающие Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Виталий Абрамов, а также защитник Никита Нестеров.

Таким образом, ЦСКА повел у «Локомотива» в серии плей-офф Кубка Гагарина — 1-0. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Ярославле 2 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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