Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:37, 29 февраля 2024Бывший СССР

Украинских школьников научат управлять дронами

В Полтавской области Украины решили научить школьников управлять дронами

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Полтавской области Украины решили научить школьников управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил региональный территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В школах детей будут учить управлять дронами. (…) В программу дисциплины защита Украины на 2023-2024 учебный год были внесены важные изменения — отныне на уроках ученики будут учиться тактической медицине, минной безопасности, ориентироваться на местности и управлять БПЛА», — сказано в публикации.

Отмечается, что Полтавская область стала первой, где новые направления обучения внедряются на практике. Согласно заявлению ТЦК, еще предстоит приобрести беспилотники для проведения уроков.

Ранее представитель полтавского военкомата Роман Истомин призвал школьников вернуться на Украину и встать на воинский учет. Он уточнил, что обучающихся в школе не оповещают повестками и не будут присылать им письма с требованием явиться в военный комиссариат.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о состоянии российского супероружия. Армия скоро покажет одно из них

      Погба дисквалифицировали за допинг

      Заслуженный учитель оценил идею о пересдаче ЕГЭ по одному предмету

      Отец жены Канье Уэста захотел разобраться с ним из-за «голых нарядов» дочери

      Путин призвал наращивать пропускную способность железных дорог на Юг

      Путин рассказал о строительстве нового атомного ледокола

      В Британии отправку войск НАТО на Украину назвали погружением в мировую войну

      Украинских школьников научат управлять дронами

      Блогеры посоветовали необходимые для спасения в экстренной ситуации упражнения

      Оценен масштаб рекордного пожара в Техасе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше