Украинских школьников научат управлять дронами

В Полтавской области Украины решили научить школьников управлять дронами

В Полтавской области Украины решили научить школьников управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил региональный территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В школах детей будут учить управлять дронами. (…) В программу дисциплины защита Украины на 2023-2024 учебный год были внесены важные изменения — отныне на уроках ученики будут учиться тактической медицине, минной безопасности, ориентироваться на местности и управлять БПЛА», — сказано в публикации.

Отмечается, что Полтавская область стала первой, где новые направления обучения внедряются на практике. Согласно заявлению ТЦК, еще предстоит приобрести беспилотники для проведения уроков.

Ранее представитель полтавского военкомата Роман Истомин призвал школьников вернуться на Украину и встать на воинский учет. Он уточнил, что обучающихся в школе не оповещают повестками и не будут присылать им письма с требованием явиться в военный комиссариат.

