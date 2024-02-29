Украинцев призвали сообщать о коррупции через чат-бот

Нацполиция Украины: граждане могут сообщить о коррупции через чат-бот

Украинцев призвали сообщать о коррупции при получении услуг Министерства внутренних дел Украины через чат-бот. Такое обращение опубликовала Национальная полиция республики, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Если с вас или кого-то другого требуют взятку за экзамен на водительские права, за место в электронной очереди или какую-то государственную услугу, можно передать эту информацию через чат-бот», — говорится в публикации.

В силовом ведомстве заверили, что оперативники Нацполиции будут реагировать на обращения граждан незамедлительно.

Ранее кабинет министров Украины назначил нового главу агентства по борьбе с коррупцией. Им стал бывший глава отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Виктор Павлущик.