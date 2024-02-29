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10:29, 29 февраля 2024Культура

В 53 года умерла актриса из сериала «На углу у Патриарших» и «Деффчонки»

На 54-м году жизни скончалась актриса Дарья Гончарова, мать Таисии Вилковой
Дарья Гончарова

Дарья Гончарова. Кадр: фильм «На углу у Патриарших-3»

На 54-м году жизни умерла актриса, известная по ролям в сериалах «На углу у Патриарших», «Деффчонки» и «Ландыш серебристый 2», Дарья Гончарова. Об этом заявили в сообществе подмосковного учреждения «Содружество домов культуры», где артистка являлась руководителем театральной студии, во «ВКонтакте».

«Дарья Эдуардовна была отзывчивым, добрым, внимательным, жизнерадостным человеком, грамотным педагогом, умеющим находить ключик к каждому ученику. Светлая память о Дарье Эдуардовне навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении. О причинах смерти Гончаровой не сообщается. Прощание с ней состоится 1 марта в Звенигороде в Соборе Вознесения Господня.

Артистка окончила Высшее театральное училище имени Щукина, после чего на протяжении шести лет состояла в труппе театра «У Никитских ворот». Ее фильмография включает такие проекты, как «Ландыш серебристый 2», «На углу у Патриарших», «Звезда эпохи», «Деффчонки» и другие. Гончарова занималась педагогической и продюсерской деятельностью. Она является матерью популярной актрисы Таисии Вилковой.

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      Анастасия Астахова
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