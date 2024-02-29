В Британии опровергли слухи о продаже авианосца из-за нехватки финансирования

Telegraph: утверждения о продаже авианосца из-за нехватки финансирования неверны

Эксплуатация проблемного авианосца HMS Prince of Wales продолжается. Об этом заявил представитель Британских военно-морских сил, сообщает газета The Telegraph.

Он опроверг слухи о продаже авианосца из-за нехватки финансирования на сферу обороны. «Эти утверждения категорически неверны. Мы полностью привержены продолжению эксплуатации как HMS Queen Elizabeth, так и HMS Prince of Wales», — приводит слова источника издание.

Ранее стало известно, что авианосец Prince of Wales не принял участие в крупнейших со времен холодной войны учениях Североатлантического альянса Steadfast Defender. Однако причина задержки корабля в порту не уточняется.