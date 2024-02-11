Участие британского авианосца в крупных учениях НАТО отложено в последний момент
Авианосец Prince of Wales не вышел на крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender. Об этом сообщает газета The Telegraph.
О причине задержки корабля в порту не сообщается.
Организаторы заявляют, что Steadfast Defender станут крупнейшими учениями НАТО со времен холодной войны. В них планируется участие около 90 тысяч человек из 31 страны Североатлантического альянса.
Решение об участии Prince of Wales в учениях было принято после технических неисправностей еще одного британского авианосца Queen Elizabeth. По данным из открытых источников, оба корабля принадлежат к одному классу.
Ранее в МИД России заявили, что Москва примет все необходимые меры для обеспечения безопасности в ответ на проведение учений Steadfast Defender 2024. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что активность альянса увеличивает опасность «непреднамеренных военных инцидентов».