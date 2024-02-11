Участие британского авианосца в крупных учениях НАТО отложено в последний момент

The Telegraph: авианосец Prince of Wales не вышел на крупные учения НАТО

Авианосец Prince of Wales не вышел на крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender. Об этом сообщает газета The Telegraph.

О причине задержки корабля в порту не сообщается.

Организаторы заявляют, что Steadfast Defender станут крупнейшими учениями НАТО со времен холодной войны. В них планируется участие около 90 тысяч человек из 31 страны Североатлантического альянса.

Решение об участии Prince of Wales в учениях было принято после технических неисправностей еще одного британского авианосца Queen Elizabeth. По данным из открытых источников, оба корабля принадлежат к одному классу.

Ранее в МИД России заявили, что Москва примет все необходимые меры для обеспечения безопасности в ответ на проведение учений Steadfast Defender 2024. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что активность альянса увеличивает опасность «непреднамеренных военных инцидентов».