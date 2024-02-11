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20:09, 11 февраля 2024Мир

Участие британского авианосца в крупных учениях НАТО отложено в последний момент

The Telegraph: авианосец Prince of Wales не вышел на крупные учения НАТО
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Dane Wiedmann / Globallookpress.com

Авианосец Prince of Wales не вышел на крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender. Об этом сообщает газета The Telegraph.

О причине задержки корабля в порту не сообщается.

Организаторы заявляют, что Steadfast Defender станут крупнейшими учениями НАТО со времен холодной войны. В них планируется участие около 90 тысяч человек из 31 страны Североатлантического альянса.

Решение об участии Prince of Wales в учениях было принято после технических неисправностей еще одного британского авианосца Queen Elizabeth. По данным из открытых источников, оба корабля принадлежат к одному классу.

Ранее в МИД России заявили, что Москва примет все необходимые меры для обеспечения безопасности в ответ на проведение учений Steadfast Defender 2024. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что активность альянса увеличивает опасность «непреднамеренных военных инцидентов».

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      Алан Босиков
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