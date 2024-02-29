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13:39, 29 февраля 2024Россия

В Госдуме назвали сроки сдачи ЕГЭ по предложенной Путиным системе

Комитет Госдумы: пересдавать один предмет ЕГЭ можно будет уже в 2024 году

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Пересдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по новой системе, предложенной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, можно будет в 2024 году, предположила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Ее слова передает ТАСС.

Путин предложил дать выпускникам школ право пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы. Сроки пересдачи, по его словам, должны быть определены так, чтобы абитуриенты успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.

«Порядок проведения ЕГЭ утверждается указом Минпросвещения, поэтому изменений законодательства на уровне парламента не потребуется. Надеюсь, что выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году», — сказала Лантратова. Парламентарий выступила за скорое воплощение в жизнь идеи главы государства.

Сейчас в России ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и базовая или профильная математика) школьники могут пересдать, если они не преодолели установленные Рособрнадзором минимальные баллы. Для второй попытки предусмотрены резервные даты летом, для третьей — уже осенью.

Пересдать ЕГЭ по предметам по выбору летом можно в четырех случаях. Это касается тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине, кто не завершил экзамен по уважительной причине, кто подтвердил нарушение при проведении аттестации, и тех, кто не смог сдать экзамен по вине третьих лиц, среди которых члены комиссии, медработники, руководитель и организаторы пункта проведения экзамена. В остальных случаях право на пересдачу выпускники получают только осенью.

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      Анастасия Шейкина
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