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10:00, 29 февраля 2024Россия

В Госдуме рассказали о борьбе с одной «порочной практикой» в зоне СВО

В Госдуме рассказали о борьбе с практикой перевода специалистов в пехоту на СВО

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бытующая в зоне проведения специальной военной операции (СВО) практика перевода военных специалистов в пехоту порочна и не имеет под собой оснований. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам парламентария, в конце 2023 года он получил несколько сообщений о «затыкании прорех» в штурмовых отрядах артиллеристами, связистами и другими специалистами. После этого Иванов обратился в Минобороны России.

В ответе военное ведомство указало, что подобные переводы не предусмотрены. В Минобороны сообщили, что ведут борьбу с тем, что Иванов назвал «перегибами на местах».

Ранее Иванов уже обращал внимание на действия отдельных командиров в зоне проведения СВО, которые не по назначению используют военных специалистов. Он заявил, что такие командные решения приводят к ослаблению боевого потенциала подразделений Вооруженных сил России.

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      Алан Босиков
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