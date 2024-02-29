В московской квартире нашли старинное оружие героя Первой мировой войны

В Москве мужчина нашел в квартире старинное оружие героя Первой мировой войны

В московской квартире нашли древнее оружие и патроны. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, хозяин квартиры на Большой Дорогомиловской улице делал ремонт и нашел под кроватью дедушки ружье La Francoff, ружье GBP, пистолет «Браунинг» и более 100 патронов. Он отдал все полицейским.

Выяснилось, что родственник мужчины родился в Латвии и служил в Конногвардейском полку царской армии. Он участвовал в Первой мировой войне и в Великой отечественной войне. Один из его пистолетов был экспонатом на выставке в музее политической истории России.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили у 41-летнего жителя Аксайского района Ростовской области знаменитый американский гранатомет времен Вьетнамской войны. Противотанковое оружие М72А5 стоимостью больше одной тысячи долларов лежало у мужчины под кроватью.

