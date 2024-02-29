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09:39, 29 февраля 2024Россия

В Москве грузовик сбил сидящего на проезжей части пенсионера

В Москве на Шоссейном проезде грузовик сбил пенсионера, который сидел на дороге

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве грузовик сбил пенсионера, который сидел на проезжей части. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По данным ГИБДД, авария произошла на юго-востоке Москвы на Шоссейном проезде в районе пяти часов утра. Тогда грузовик Sollers Argo сбил пенсионера, который сидел на проезжей части. Врачи не смогли спасти пострадавшего.

Неизвестно, почему пожилой мужчина находился на дороге. После ДТП сотрудники ГИБДД начали проверку, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее, в декабре 2023 года, водитель Gelandewagen сбил велокурьера на улице Большая Полянка в центре Москвы. Доставщик серьезных травм не получил и отказался от госпитализации.

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      Анастасия Шейкина
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