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07:51, 29 февраля 2024Среда обитания

В Москве собрались избавиться от купеческих палат XVIII века

Московскую усадьбу купцов Кушашниковых XVIII века собрались продать под офисы

Фото: AndyVolykhov / Wikimedia

В Москве решили избавиться от усадьбы купцов Кушашниковых XVII—XVIII веков. Дом, который считается объектом культурного наследия, планируют продать на торгах и переделать в музей или офисы, сообщает РБК.

Купеческие палаты расположены на Донской улице в 300 метрах от станции метро «Шаболовская». Аукцион собираются провести в третьем квартале 2024 года, курировать сделку будет институт развития «Дом.рф». Минобрнауки передало госкомпании этот объект в 2023 году.

Лот состоит из здания площадью 1100 квадратных метров и прилегающего к нему участка в 0,18 гектара. Стартовая цена недвижимости пока не определена, но эксперты оценивают объект в сумму до 100 миллионов рублей. В «Дом.рф» уточнили, что потенциальные покупатели будут обязаны бережно содержать дом, так как он является объектом культурного наследия федерального значения.

При этом эксперты считают, что здание вряд ли будет жилым. По словам специалистов, комплекс скорее заинтересует покупателей под размещение офисов или торговых площадей. Помимо этого, на территории усадьбы могут организовать музей, выставочный зал, художественную галерею, дом культур, библиотеку или кинотеатр.

Палаты Кушашниковых принадлежали купцам с середины XVIII века. В конце 1830-х годов владельцы у недвижимости сменились. В XX веке дом стал частью клуба Текстильного университета имени А. Н. Косыгина.

Ранее в Москве решили избавиться от памятника советской эпохи — построенного в 1933 году дворца культуры завода «Серп и молот». Объект культурного наследия выставили на продажу за 149 миллионов рублей.

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      Нина Ташевская
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