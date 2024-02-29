В Петербурге загорелся находящийся на утилизации ледокол «Ермак»

В петербургском порту загорелся находящийся на утилизации ледокол

В порту в Санкт-Петербурге в районе дороги на Турухтанные Острова загорелся находящийся на утилизации ледокол «Ермак». Об этом сообщил 78.ru в четверг, 29 февраля.

По сведениям телеканала, возгорание возникло в кладовке. Пламя перекинулось на резину или дерево. Собственными силами потушить его не удалось.

Были эвакуированы девять человек. Сейчас порт возобновил работу в штатном режиме, все члены экипажа были выведены с ледокола, никто не пострадал.

Первый в мире арктический ледокол «Ермак» построили в Финляндии в 1974 году. Вес судна составляет 12,8 тысячи тонн, его длина 127,8 метра, ширина 25,97 метра, а высота борта — 16,7 метра.

Ранее сообщалось, что газовый терминал в Усть-Луге приостановил работу после пожара.

Тогда в результате возгорания никто из людей не пострадал.