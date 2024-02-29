Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 29 февраля 2024Россия

В Петербурге загорелся находящийся на утилизации ледокол «Ермак»

В петербургском порту загорелся находящийся на утилизации ледокол

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В порту в Санкт-Петербурге в районе дороги на Турухтанные Острова загорелся находящийся на утилизации ледокол «Ермак». Об этом сообщил 78.ru в четверг, 29 февраля.

По сведениям телеканала, возгорание возникло в кладовке. Пламя перекинулось на резину или дерево. Собственными силами потушить его не удалось.

Были эвакуированы девять человек. Сейчас порт возобновил работу в штатном режиме, все члены экипажа были выведены с ледокола, никто не пострадал.

Первый в мире арктический ледокол «Ермак» построили в Финляндии в 1974 году. Вес судна составляет 12,8 тысячи тонн, его длина 127,8 метра, ширина 25,97 метра, а высота борта — 16,7 метра.

Ранее сообщалось, что газовый терминал в Усть-Луге приостановил работу после пожара.

Тогда в результате возгорания никто из людей не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о состоянии российского супероружия. Армия скоро покажет одно из них

      Погба дисквалифицировали за допинг

      Заслуженный учитель оценил идею о пересдаче ЕГЭ по одному предмету

      Отец жены Канье Уэста захотел разобраться с ним из-за «голых нарядов» дочери

      Путин призвал наращивать пропускную способность железных дорог на Юг

      Путин рассказал о строительстве нового атомного ледокола

      В Британии отправку войск НАТО на Украину назвали погружением в мировую войну

      Украинских школьников научат управлять дронами

      Блогеры посоветовали необходимые для спасения в экстренной ситуации упражнения

      Оценен масштаб рекордного пожара в Техасе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше