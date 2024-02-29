Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:34, 29 февраля 2024Путешествия

В России предрекли наплыв китайцев в 2024 году

В Минэкономразвития России предрекли увеличение объема турпотока из Китая

Фото: Unsplash

В России предрекли возвращение туристического потока из Китая на допандемийный уровень в 2024 году. Такие прогнозы по наплыву путешественников из Поднебесной дал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, сообщает «Профиль».

По его словам, это наиболее оптимистичный сценарий. Если же ориентироваться на более консервативный сценарий, то объем турпотока увеличится на 30-40 процентов в сравнении с 2023 годом.

Ранее сообщалось, что китайцы массово устремились в Приморье, за 2023 год этот российский регион посетили почти 130 тысяч путешественников из КНР. Более того, в региональном кабмине напомнили, что в 2022 году в Приморье побывали чуть более 1,2 тысячи граждан азиатской страны.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Британии готовятся к смерти короля Карла III. Что известно о его здоровье и кто может стать новым монархом?

      Передавший видеопривет из Мексики депутат попал в новый скандал

      Россиянин получил 12 лет колонии за 12 килограммов наркотиков

      Российским водителям рассказали о больших переменах

      Звезду «Спартака» задержали в Дубае. На родине голландцу грозит тюрьма за контрабанду тонны кокаина

      В США заявили о потере Одессы Украиной при продолжении конфликта с Россией

      Американскую посадочную миссию на Луне продлят

      Грузия потребовала объяснений от США по обвинениям в обходе санкций

      В США увидели угрозу в противоспутниковых средствах России

      В Кремле прокомментировали сообщение о помогающем Украине британском адмирале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше