В России предрекли наплыв китайцев в 2024 году

В Минэкономразвития России предрекли увеличение объема турпотока из Китая

В России предрекли возвращение туристического потока из Китая на допандемийный уровень в 2024 году. Такие прогнозы по наплыву путешественников из Поднебесной дал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, сообщает «Профиль».

По его словам, это наиболее оптимистичный сценарий. Если же ориентироваться на более консервативный сценарий, то объем турпотока увеличится на 30-40 процентов в сравнении с 2023 годом.

Ранее сообщалось, что китайцы массово устремились в Приморье, за 2023 год этот российский регион посетили почти 130 тысяч путешественников из КНР. Более того, в региональном кабмине напомнили, что в 2022 году в Приморье побывали чуть более 1,2 тысячи граждан азиатской страны.