В России решили отвязать внутренние цены на товары от мировых. Что это изменит?

Госдума в первом чтении приняла законопроект об отвязке цен в РФ от общемировых

В России захотели установить независимость внутренних цен и отвязать их от индикаторов на мировых торговых рынках. Данный законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в среду, 28 февраля.

На сегодня цены внутри страны часто базируются на индикаторах, сложившихся на заграничных рынках. Таким образом стоимость каких-либо товаров или услуг может расти только из-за увеличения общемировой цены. Законопроект предполагает, что изменение цен на товар на мировых товарных рынках, находящихся за пределами России, не будет учитываться при определении факта установления монопольно высокой или монопольно низкой цены товара.

Законопроект столкнулся как с критикой, так и с поддержкой

Законопроект столкнулся с критикой депутатов. По их мнению, существуют риски широкого применения норм и завышения цен на внутреннем рынке страны. При этом специалисты признают такие риски из-за низкого уровня конкуренции на внутреннем рынке. Однако отмечается, что у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) останется прежний инструментарий и возможность «сверки» с мировыми ценами.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

При этом в ФАС проект поддерживают. По их мнению, он соответствует их «дорожной карте» по развитию биржевой торговли товарами. За счет того, что документ исключает из понятия монопольно высокой и низкой цены товара сопоставление с ценами на внешних рынках, служба будет не обязана учитывать их биржевые и внебиржевые индикаторы. Там согласились, что цены внутри РФ должны в первую очередь учитывать баланс спроса и предложения, а также возможности потребителя.

Что определяется документом?

Один из авторов поправок, зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Савин отметил, что законопроектом определяется возможность направления ФАС субъектам хозяйства предостережения о недопустимости совершения определенных действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Другие источники — это интернет, контрагенты, обращения граждан. Есть хороший инструмент — профилактический визит, который позволяет дать предупреждение о неправомерных действиях Александр Савин сенатор

Документ также позволит корректировать понятие «хозяйствующий субъект». Теперь к таким планируют отнести и самозанятых. Отмечается, что по закону хозсубъектам могут предоставить государственные или муниципальные меры поддержки. «Мы с вами в условиях санкционного давления принимали и будем принимать законы в поддержку нашего предпринимательства, различные преференции, пользование государственным имуществом, региональным имуществом, арендная плата, уменьшение тарифов. Этим сейчас в том числе пользуются самозанятые, но по закону у нас этим может пользоваться только хозяйствующий субъект, это техническая норма», — отметил Савин.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Академик РАН поддержал инициативу

Академик РАН Сергей Глазьев в своем Telegram-канале положительно оценил законодательную инициативу. Однако он отметил, что лучше всего было бы дополнить ее оговоркой о курсе рубля.

Правильная инициатива. Ее следует дополнить включением запрета на использование колебаний курса рубля в качестве обоснования для изменения цены

Сергей Глазьев академик РАН

Известно, что в случае принятия закон может вступить в силу со дня официального опубликования. По словам сенатора Савина, Минэкономразвития хочет сдвинуть срок вступления на 1 сентября текущего года.