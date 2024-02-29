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08:44, 29 февраля 2024Россия

В школе на Урале подросток в белой рубашке едва не задушил сверстника в классе

Е1.ru: в Екатеринбурге подросток едва не задушил сверстника в прямо в классе

Кадр: Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге подросток в белой рубашке едва не задушил сверстника прямо в классе под крики других детей. По сведениям уральского портала Е1.ru, конфликт якобы произошел в школе № 61.

Что послужило причиной стычки между несовершеннолетними, неизвестно. На разошедшихся в соцсетях кадрах одноклассники просят агрессивного юношу остановиться и прекратить удары. Однако тот продолжает бить оппонента и даже применяет удушающий прием. Проигравший в противостоянии только пытается защититься от кулаков противника.

В самой школе ситуацию предпочли не комментировать, но посоветовали корреспонденту портала обратиться за разъяснениями в местную администрацию.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга пьяные 17-летний подросток и санитар жестоко избили 60-летнего мужчину у торгово-развлекательного комплекса «Гранд Каньон». Пострадавшего медикам спасти не удалось.

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      Анна Щербакова
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