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12:36, 7 февраля 2024Россия

Пьяные 17-летний подросток и санитар жестоко избили петербуржца у ТРК

В Петербурге пьяные подросток и санитар жестоко избили 60-летнего мужчину у ТРК

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Выборгском районе Санкт-Петербурга пьяные 17-летний подросток и санитар жестоко избили 60-летнего мужчину у торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Гранд Каньон». Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, прохожий вызвал бригаду медиков на проспект Энгельса, 154. Он заметил на остановке у ТРК нетрезвого горожанина с травмами.

Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии: у него зафиксировали серьезные травмы головы, груди и живота. Спасти пациента не удалось. При себе у него не оказалось никаких документов.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. Они выяснили, что на мужчину напали 17-летний юноша из Кудрово и 20-летний санитар одной из городских больниц, который проживает неподалеку от «Гранд Каньона».

Опергруппа задержала обоих у дома старшего. В момент совершения преступления молодые люди были пьяны.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области двое подростков напали на мужчину и отобрали портсигар.

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      Анна Щербакова
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