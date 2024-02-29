Возможность отключения VPN-сервисов в России оценили

IT-эксперт Хачуян назвал сомнительной вероятность отключения VPN в России

Специалист по анализу данных Артур Хачуян назвал сомнительной вероятность отключения VPN-сервисов в России. Об этом он высказался в видео блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«Весьма сомнительно с технической и законодательной части», — оценил Хачуян возможность отключения VPN-сервисов на территории России.

IT-эксперт объяснил, что для отключения VPN необходимо прервать работу популярных протоколов, которые используются для создания «тоннелей». «Сделать это достаточно сложно технологически», — отметил он.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 1 марта в России запретят популяризацию VPN-сервисов. Представители ведомства также напомнили, что работа сервисов, помогающих получить доступ к заблокированному противоправному контенту, запрещена в стране с февраля 2020 года.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов заверил, что у российских ведомств есть все необходимые ресурсы для блокировки нелегальных VPN-сервисов. По его словам, Роскомнадзор и правоохранительные органы регулярно выявляют такие приложения и ограничивают к ним доступ.