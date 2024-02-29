Заявления о вражде Шольца и Макрона из-за Украины объяснили

Политолог Бышок: разногласия Шольца и Макрона из-за Украины — рабочая ситуация

Разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу оказания помощи Украине — это нормальная рабочая ситуация, убежден политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил сообщения о вражде двух европейских лидеров.

«Дело в том, что французский президент порой говорит те вещи, которые идут, что называется, от сердца, которые не согласованы ни с его коллегами по Европейскому союзу (ЕС), ни с его коллегами по французскому правительству. В частности, его заявление по поводу отправки войск европейских стран на Украину», — рассказал Бышок.

При этом политолог отметил, что поддержка Киева со стороны стран ЕС будет продолжаться.

«Другое дело, что страны в разной форме эту поддержку будут оказывать. В этом вопросов как раз нет. Но, учитывая, что Европейский союз — это союз разных стран, соответственно, есть разные точки зрения, в том числе не всегда вызывающие общее одобрительное мнение», — заключил он.

Ранее издание Politico сообщило, что между Шольцем и Макроном возникли серьезные разногласия по вопросу оказания помощи Украине. При этом в статье отмечается, что конфликт начал перерастать в подобие открытой вражды.

27 февраля французский лидер допустил возможную отправку западных солдат на Украину. Однако подобная идея подверглась широкой критике. Шольц неоднократно заявлял, что немецкие военнослужащие не будут отправлены на Украину. Также против инициативы Макрона высказались Словакия, Чехия, Польша, Швеция, Венгрия, США, Канада, Италия, Испания и другие страны.