Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 29 февраля 2024Россия

Всемирный фестиваль молодежи будет углеродно-нейтральным

Сохранение окружающей среды назвали одним из главных условий благополучия страны

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Росмолодежь и нефтегазохимическая компания «Сибур» договорились о передаче Всемирному фестивалю молодежи сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов для полного погашения углеродного следа.

В организации фестиваля применяются современные решения для снижения воздействия на экологию, такие как эффективное энергопотребление, использование электрокаров и другие.

«Сохранение окружающей среды – одно из важнейших условий для благополучия страны. Наше партнерство с «Сибуром» в рамках Международного фестиваля молодежи позволит соблюсти баланс между обеспечением комфортных условий для участников и минимизацией воздействия события на природу», — отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Также благодаря «Сибуру» каждый участник фестиваля сможет рассчитать и компенсировать свой персональный углеродный след, который накопится с начала 2024 года.

«В рамках ВФМ «Сибур» стремится поделиться с участниками своими практиками в области устойчивого развития, создать условия для продуктивной дискуссии и, как следствие, равноценного обмена идеями и смыслами», — рассказал член правления – управляющий директор «Сибура» Алексей Козлов.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта. Всего в фестивале планируют принять участие 20 тыс. молодых лидеров из разных сфер жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о состоянии российского супероружия. Армия скоро покажет одно из них

      Шойгу прокомментировал озвученные на Западе «глупости» о России

      В Британии узнали о сценариях применения Россией тактического ядерного оружия

      Путин призвал увеличить интенсивность полетов в России

      Напавшего на монаха мужчину пронзила статуя Будды

      20-летний россиянин уклонился от службы и попал под следствие

      Путин анонсировал развитие Севморпути

      На Украине женщины со скандалом прогнали военкомов

      Четверо мужчин обмотались одеялами и попытались сбежать с Украины

      Мать пропавшей в Дагестане студентки в обращении заявила о «19 днях пустоты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше