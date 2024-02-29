ВСУ предрекли «новые Авдеевки»

Аналитик Фэйнтуш: ВСУ ждут новые катастрофы под Донецком

Украинских военных ждет повторение ситуации с Авдеевкой, считает старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш. Об этом он предупредил в интервью американскому журналу Newsweek.

Если США не согласуют для Киева новый пакет помощи в ближайшее время, российские войска будут и дальше освобождать территории под Донецком, полагает эксперт. По его словам, взятие Авдеевки позволило России выйти на более ровную местность, которая подходит для наступления.