На смартфонах Xiaomi произошел массовый сбой

Пользователи смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco пожаловалсь на сбой

Пользователи смартфонов семейства Xiaomi пожаловались на массовый сбой. Об этом сообщает издание 3DNews.

Публикации с жалобами на проблемы с устройствами Xiaomi, Redmi и Poco заметили на форумах и в соцсетях. В том числе о сбое рассказали владельцы гаджетов китайского бренда из России. Например, соответствующие посты появились в группе пользователей Xiaomi во «ВКонтакте».

Проблема заключается в том, что после перезагрузки смартфон не запускается в обычном режиме, а переходит в режим цикличной перезагрузки. Пользоваться гаджетом в таком режиме невозможно. Судя по всему, неполадки имеют массовый характер.

«Вот что происходит сегодня с телефоном, сам перезагружается и опять это», — сообщила владелица Xiaomi Poco X3 Pro Валерия Вагнер, приложив фотографию неработающего телефона. «Абсолютно то же самое. Телефон Xiaomi 11T Pro. После обновления HyperOS телефон ушел в вечный ребут», — рассказал о проблеме Александр Саламонов. Многие участники сообщества связали неполадки с выходом обновления HyperOS.

«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отреагировали на сообщения представители Xiaomi. В качестве временной меры в компании посоветовали совершить сброс настроек с полной потерей данных.

В конце февраля аналитики GS Group заявили, что по итогам 2023 года китайские производители смартфонов сумели заполонить своей техникой российский рынок. Доля китайских смартфонов на российском рынке увеличилась на 4 процентных пункта.