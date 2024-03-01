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07:10, 1 марта 2024Мир

В Бельгии обеспокоились из-за требования посла Украины к ЕС

В ЕП подняли вопрос о требовании Украины выделить Киеву один процент ВВП ЕС

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Бельгии Филип де Ман поднял вопрос о требовании посла бывшего посла Украины в Германии и нынешнего посла страны в Бразилии Андрея Мельника выделить Киеву один процент валового внутреннего продукта Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в обращении де Мана к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«В недавнем интервью государственному телеканалу NTV заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник потребовал, чтобы Европейский Союз выделил Украине один процент ВВП Союза, что составляет более 160 миллиардов евро», — напомнил член ЕП.

Это истощит ресурсы Евросоюза и нанесет значительный ущерб экономике Союза, особенно в свете квазистагнации экономики Союза и еврозоны

Филип де Ман член Европарламента (ЕП) от Бельгии

В связи с этим он обратился к представителям с ЕК с просьбой разъяснить ее позицию по этому вопросу. «Как Еврокомиссия относится к этому требованию и какова была официальная реакция Комиссии на него?» — спросил де Ман.

3 февраля в ходе интервью немецкому телеканалу NTV Мельник заявил, что Киеву требуется больше помощи от стран ЕС. По его словам, в этом году правительство Германии выделило на вооружение Украине семь миллиардов евро, однако этой суммы на данный момент недостаточно.

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«Срочно необходимо поставить более высокую цель: один процент от ВВП Евросоюза, что составит около 160 миллиардов евро в год», — требовал Мельник, подчеркивая при этом необходимость поставок на Украину крылатых ракет Taurus и немецких истребителей Eurofighter и Tornado.

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      Кирилл Садовский
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