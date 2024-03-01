Актер «Ранеток» отреагировал на новости о задержании с наркотиками

Актер из «Ранеток» Яковлев опроверг новости о задержании с наркотиками

Актер из сериала «Ранетки» Юрий Яковлев прокомментировал новости о том, что он был задержан с наркотиками. Об этом он заявил в беседе с телеканалом «360».

Яковлев опроверг эту информацию. «Вообще ничего не знаю об этом», — сказал он, отметив, что задержания не было. Актер также уточнил, что не имеет никакого отношения к наркотикам.

При этом в разговоре с Mash Яковлев заявил, что его обыскали, но ничего не нашли.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали пытавшегося спрятать в снегу наркотики актера сериала «Ранетки». Силовики обратили внимание на закапывавшего что-то в сугроб молодого человека при патрулировании столичного района Ясенево. У него обнаружили сверток с мефедроном весом около двух граммов.