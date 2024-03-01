Американский генерал заявил о трагедии в случае отказа Запада помогать Украине

FT: РФ получит стратегическое преимущество в случае отказа Запада помогать ВСУ

Россия в скором времени получит стратегическое преимущество на поле боя в случае, если западные партнеры откажутся помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в интервью газете The Financial Times (FT) сообщил бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Это станет трагедией, поскольку в этой точке украинцы более не смогут успешно защищаться», — заявил американский офицер, добавив, что на данный момент ситуация на фронте зашла в тупик.

Милли также объяснил нежелание конгрессменов от Республиканской партии США поддержать выделение пакета помощи Украине на 60 миллиардов долларов общей усталостью американцев от «вечных войн».

Ранее стало известно, что Милли рассмеялся в ответ на просьбу бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного поставить Украине самолеты F-16. Разговор Милли и Залужного произошел весной на фоне утечек секретных документов Пентагона в Discord. Залужный высказал мнение, что утечка не принесет значимых последствий, и попросил собеседника передать самолеты F-16 как можно скорее, так как в документах о них не говорилось. В ответ Милли лишь рассмеялся, рассказал журналистам высокопоставленный украинский чиновник.