Американского генерала рассмешила просьба поставить F-16 Украине

WP: экс-глава Генштаба США Милли рассмеялся из-за просьбы поставить F-16 Украине

Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного поставить Украине самолеты F-16. Об этом пишет The Washington Post.

Как пишет издание, разговор Милли и Залужного произошел весной на фоне утечек секретных документов Пентагона в Discord. Бывший глава американского Генштаба позвонил коллеге, чтобы извиниться за начавшийся скандал.

Залужный высказал мнение, что утечка не принесет значимых последствий, и попросил собеседника передать самолеты F-16 как можно скорее, так как в документах о них не говорилось. В ответ Милли лишь рассмеялся, рассказал журналистам высокопоставленный украинский чиновник.

Издание отмечает, что новость вызвала совершенно другую реакцию у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку тот безуспешно добивался от администрации Байдена разрешения европейским странам передать Украине истребители.

Ранее журналисты рассказали о ярости американских чиновников из-за утечки их оценок ситуации на Украине. Как сообщается, министр обороны США Ллойд Остин создал оперативную группу по выявлению источника утечки.