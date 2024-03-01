Армения заявила о готовности открыть границы с Турцией в любой момент

Армения заявила о готовности открыть госграницы с Турцией в любой момент

Армения готова открыть госграницу с Турцией в любой момент. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента, спецпредставитель страны по вопросам нормализации отношений с Анкарой Рубен Рубинян, передает ТАСС.

По его словам, в отношениях между странами есть глубокий исторический контекст. «Армения готова к полной нормализации отношений с Турцией и открытию границ именно в этот момент, сегодня и завтра», — сказал Рубинян.

В октябре 2023 года Ереван заявил о частичной готовности открыть границу с Турцией в рамках заключенных договоров. Премьер Армении Никол Пашинян уточнил, что договоренности касаются открытия сухопутной госграницы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

Ранее министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан провели телефонные переговоры и обсудили события в регионе, а также вопросы, находящиеся на повестке дня.