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09:48, 1 марта 2024Мир

Байден заподозрил китайские электрокары в шпионаже

Байден: Китай собирает секретные данные США с помощью электрокаров

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Китайские электрокары могут собирать секретные данные США. В шпионаже транспортные средства из Китая заподозрил президент США Джо Байден, сообщает Financial Times (FT).

Американский лидер также приказал министру торговли Джине Раймондо провести расследование, представляют ли китайские «умные» машины, угрозу национальной безопасности США, поскольку он пытается не допустить наводнения американского рынка китайской продукцией.

«Китай полон решимости доминировать в будущем автомобильного рынка, в том числе используя недобросовестную практику. Китай может наводнить наш рынок своими автомобилями, создавая угрозу нашей национальной безопасности. Я не позволю этому случиться под моим присмотром», — заверил президент.

По словам Байдена, большинство автомобилей теперь «подключены», что делает их «смартфонами на колесах». Он подчеркнул, что обеспокоен тем фактом, что китайские автомобили могут собирать конфиденциальные данные о гражданах и инфраструктуре США и что эта информация может быть отправлена ​​обратно в Китай и позволить его правительству получить удаленный доступ к транспортным средствам.

Ранее бывший спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти рассказал, что Байден использует шпаргалки даже во время частных встреч с небольшими группами людей. По его словам, во время их встречи 81-летний президент пользовался телесуфлером, а также читал по бумажке.

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      Виктория Кондратьева
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