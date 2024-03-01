Байдена уличили в беседе по шпаргалкам даже на личных встречах

Экс-спикер Маккарти: Байден общается с помощью шпаргалок даже на личных встречах

Президент США Джо Байден использует подсказки даже во время частных встреч с небольшими группами людей. Об этом в эфире Fox Business заявил бывший спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.

Он рассказал, что во время встречи с американским лидером тот пользовался телесуфлером. Поняв, что этого недостаточно, Байден читал по бумажке. Также политик отметил, что если тема разговора уйдет в сторону, то 81-летний президент не сможет поддержать диалог.

Комментарий Маккарти прозвучал на фоне публикации на портале Axios новости, что Байден использует карточки для заметок, чтобы объяснить даже собственную политическую позицию.

29 февраля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Байден в ходе медицинского обследования посетил невролога, и тот пришел к выводу, что президенту не требуется оценка умственных способностей. «Это не моя оценка. Это оценка врача», — сказала она. Чиновница также отметила, что американский лидер ежедневно проходит тест на когнитивные функции, выступая с заявлениями на различные темы, от борьбы с преступностью до международной повестки.