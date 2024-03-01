Бывший министр обороны Армении напомнил о миссии российских пограничников

Бывший министр обороны Армении Оганян напомнил о целях российских пограничников

Бывший министр обороны Армении, лидер оппозиционной фракции «Армения» Сейран Оганян напомнил властям страны о функции российских пограничников, передает РИА Новости.

Ранее секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян заявлял, что власти Армении начали обсуждать вопрос вывода сотрудников погранслужбы ФСБ России из международного аэропорта Звартноц.

Однако Сейран Оганян напомнил, что российские пограничники выполняют в Армении важную функцию по охране границы с Турцией и Ираном.

27 февраля спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть аэропорт Звартноц. Он усомнился в том, что сотрудники ФСБ России защитят границы Армении.