Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:17, 1 марта 2024Бывший СССР

Бывший министр обороны Армении напомнил о миссии российских пограничников

Бывший министр обороны Армении Оганян напомнил о целях российских пограничников

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Бывший министр обороны Армении, лидер оппозиционной фракции «Армения» Сейран Оганян напомнил властям страны о функции российских пограничников, передает РИА Новости.

Ранее секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян заявлял, что власти Армении начали обсуждать вопрос вывода сотрудников погранслужбы ФСБ России из международного аэропорта Звартноц.

Однако Сейран Оганян напомнил, что российские пограничники выполняют в Армении важную функцию по охране границы с Турцией и Ираном.

27 февраля спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть аэропорт Звартноц. Он усомнился в том, что сотрудники ФСБ России защитят границы Армении.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      Военный убил четырех человек в Германии

      Кристина Асмус показала архивное фото топлес

      Бывший министр обороны Армении напомнил о миссии российских пограничников

      Предсказана рекордная жара в 2024 году

      Губернатор сообщил об атаке ВСУ на инфраструктурный объект в российском регионе

      Пленный украинский солдат назвал мобилизацию в ВСУ дорогой в один конец

      В США удивились наглости Киева по требованию помощи от Белого дома

      Московский бизнесмен устроил стрельбу у Исаакиевского собора

      В Верховном суде назначили дату рассмотрения жалобы Надеждина к ЦИК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше