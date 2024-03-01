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06:04, 1 марта 2024Интернет и СМИ

Девушка рассталась с бойфрендом после одной фразы его матери

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как возлюбленная ее сына рассталась с ним после одной ее фразы. Мать молодого человека призвала девушку ставить себя на первое место в отношениях с ним.

Автор поста написала, что ее сын три года состоял в отношениях с девушкой по имени Лили. «Я люблю своего сына, но не считаю его хорошим человеком. Он проводит большую часть своего времени, играя или веселясь. Лили же является его полной противоположностью», — отметила она.

Героиня истории рассказала, что подруга ее сына недавно заходила к ней и выглядела расстроенной. Девушка спросила у рассказчицы, всегда ли ее сын был таким ленивым. Автор поста в ответ на это заявила, что он вряд ли когда-нибудь изменится. Тогда Лили попросила у нее совета, на что женщина ответила: «Поставь себя на первое место». Через некоторые время девушка рассталась с бойфрендом.

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«Сын сказал, что Лили переосмыслила отношения с ним благодаря разговору со мной. Он в ярости от того, что я вмешалась в их отношения», — посетовала рассказчица. По ее словам, теперь сын не разговаривает с ней, а муж также считает, что она поступила неправильно. При этом женщина заявила, что не советовала Лили расстаться с ним, а лишь призвала делать выбор в свою пользу.

В комментариях под постом многие положительно оценили поступок рассказчицы. Некоторые также рекомендовали ей объяснить мужу, что девушка их сына не должна была спасать взрослого парня.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как во время отдыха за границей заглянул в телефон жены и сделал неприятное открытие.

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      Олег Давыдов
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