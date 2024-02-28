Мужчина заглянул в телефон жены и задумался о разводе

Пользователь Reddit рассказал, как во время отдыха за границей заглянул в телефон жены и сделал неприятное открытие. По словам мужчины, после случившегося он задумался о разводе.

Автор публикации пояснил, что периодически пользовался телефоном супруги, с которой они поженились восемь месяцев назад, на отдыхе, так как не настроил себе тариф для роуминга. «Однажды во время нашего путешествия я спросил, могу ли я взять ее телефон, пока она была в душе. Пока я сидел в ее телефоне, ей прислал откровенное сообщение какой-то мужчина», — заявил рассказчик.

По словам автора поста, он кликнул на входящее сообщение и увидел, что его супруга вела переписку с этим мужчиной, в которой они представляли, как займутся сексом. «Они использовали такие слова, которые даже не пришли бы мне в голову», — признался рассказчик.

Когда мужчина попросил супруг объясниться, она заявила, что переписывалась с бывшим бойфрендом, который, по ее словам, живет на другом конце мира. Она заверила, что не вступала с тем мужчиной в физический контакт. Она также заявила, что ей не хватает внимания от супруга и что ей нравится, когда мужчины общаются с ней так, как ее собеседник.

Автор поста добавил, что уже связался с адвокатом по бракоразводным процессам, однако до конца не уверен в том, как ему поступить в ситуации. Жена при этом предложила ему сходить к психотерапевту.

«Блин, а вы только поженились. Бросай ее как можно скорее», «Тебе нужно расстаться с ней, потому что ее поведение перерастет в полноценные измены», «Она уже проявила неуважение к вашему браку. Даже если ты простишь ее, ничто не помешает ей сделать это еще раз», — сочли комментаторы.

Ранее другой пользователь Reddit заявил, что узнал об измене своей девушки и рассказал об этом ее родителям. Многие комментаторы осудили молодого человека.

