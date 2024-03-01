Гашек раскрыл ответ комиссионера НХЛ на требование отстранить россиян

Гашек заявил, что Беттмэн объяснил отказ отстранять россиян законами США

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек раскрыл ответ комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэна на его письма с требованием отстранить россиян от выступлений в лиге. Его слова приводит Sport.cz.

По словам экс-игрока, первый ответ был коротким. «Он ответил, что это основано на законах США и что НХЛ имеет другое мнение о ситуации. На другое мое большое письмо он не ответил», — заявил Гашек.

С февраля 2022 года Гашек активно выступает за санкции против российских спортсменов. Он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.

Также чех отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой участие в нем российских хоккеистов.