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09:35, 1 марта 2024Спорт

Гашек раскрыл ответ комиссионера НХЛ на требование отстранить россиян

Гашек заявил, что Беттмэн объяснил отказ отстранять россиян законами США
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Globallookpress.com

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек раскрыл ответ комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэна на его письма с требованием отстранить россиян от выступлений в лиге. Его слова приводит Sport.cz.

По словам экс-игрока, первый ответ был коротким. «Он ответил, что это основано на законах США и что НХЛ имеет другое мнение о ситуации. На другое мое большое письмо он не ответил», — заявил Гашек.

С февраля 2022 года Гашек активно выступает за санкции против российских спортсменов. Он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.

Также чех отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой участие в нем российских хоккеистов.

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      Алексей Гусев
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