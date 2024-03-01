«Газпром» продаст активы в Северном море

«Газпром» запустил тендер по продаже активов в Северном море

«Газпромом Интернэшнл Лимитед» (дочернее предприятие российского концерна) запущена конкурсная процедура по продаже активов в Северном море. О размещении соответствующей заявки на электронной торговой площадке Газпромбанка сообщается на сайте компании.

Продать планируется 50-процентую долю в СП Wintershall Noordzee B.V. — совместном предприятии с Wintershall Dea, владеющем двумя месторождениями, газ с которых после поступления в систему поставляется на рынок ЕС по спотовым контрактам. Также намечена реализация 100 процентов «дочки» компании — Gazprom International UK Limited.

Начальная цена пакетов акций составляет 344 миллиона евро, предельная — 159 миллионов, указывает «Интерфакс», по данным которого заявки на участие в тендере принимаются до 31 мая, подведение его итогов назначено на 3 июня, а их объявление - на 6 июня.

Ранее «Газпром» заявил об уменьшении расходов, составившем по итогам 2023 года около триллиона рублей. Из данных компании следует, что примерно треть этой суммы (334 миллиарда рублей) пришлась на сокращение инвестиционной программы. Необходимость такой корректировки там связали с изменением макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры.