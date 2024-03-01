Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
21:05, 1 марта 2024Экономика

«Газпром» продаст активы в Северном море

«Газпром» запустил тендер по продаже активов в Северном море

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

«Газпромом Интернэшнл Лимитед» (дочернее предприятие российского концерна) запущена конкурсная процедура по продаже активов в Северном море. О размещении соответствующей заявки на электронной торговой площадке Газпромбанка сообщается на сайте компании.

Продать планируется 50-процентую долю в СП Wintershall Noordzee B.V. — совместном предприятии с Wintershall Dea, владеющем двумя месторождениями, газ с которых после поступления в систему поставляется на рынок ЕС по спотовым контрактам. Также намечена реализация 100 процентов «дочки» компании — Gazprom International UK Limited.

Начальная цена пакетов акций составляет 344 миллиона евро, предельная — 159 миллионов, указывает «Интерфакс», по данным которого заявки на участие в тендере принимаются до 31 мая, подведение его итогов назначено на 3 июня, а их объявление - на 6 июня.

Ранее «Газпром» заявил об уменьшении расходов, составившем по итогам 2023 года около триллиона рублей. Из данных компании следует, что примерно треть этой суммы (334 миллиарда рублей) пришлась на сокращение инвестиционной программы. Необходимость такой корректировки там связали с изменением макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Кого это коснется?

      Улицкую признали иноагентом

      Исчезла жена будущего короля Британии. Двухмесячное молчание Кейт Миддлтон объясняют комой, разводом и побоями

      «Газпром» продаст активы в Северном море

      Названы отравляющие мужское здоровье и ухудшающие потенцию продукты

      В полиции рассказали об опасной погоне американских папарацци за принцем Гарри

      «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в матче РПЛ

      Россиянин избил дразнившего его подростка и попал в колонию

      Названа неочевидная польза реновации в Москве

      Попытку украинских водителей заблокировать дорогу на границе с Польшей пресекли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше