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11:19, 1 марта 2024Экономика

Индия инвестирует миллиарды долларов в производство чипов

Индия инвестирует $15 млрд в строительство заводов по производству чипов

Фото: Unsplash

Индия инвестирует более 15 миллиардов долларов в строительство трех заводов по производству полупроводников. Об этом со ссылкой на решение правительства республики пишет CNBC.

«Индия уже обладает большими возможностями в области разработки чипов. Благодаря этим предприятиям наша страна расширит возможности производства», — говорится в заявлении кабмина. Страна стремится стать крупным центром по производству микросхем, составив конкуренцию США, Тайваню и Южной Корее, и активно привлекает иностранное финансирование.

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Первый завод будет построен индийской компанией Tata Electronics в партнерстве с тайваньской корпорацией Powerchip Semiconductor Manufacturing в Дхолере, штат Гуджарат. Инвестиции в это производство составят почти 11 миллиардов долларов, завод будет производить чипы размером 28 нанометров и более (считаются устаревшими), которые могут применяться в автомобилестроении, бытовой электронике и оборонной промышленности.

Также правительство одобрило появление завода Tata Semiconductor в штате Ассам (инвестиции составят около 3,26 миллиарда долларов) и совместной производственной площадки CG Power, японской Renesas Electronics Corporation и таиландской Stars Microelectronics. Сообщается, что строительство всех трех объектов должно начаться в течение следующих 100 дней.

Ранее стало известно, что в Индии решили начать производство собственного бренда смартфонов. Министр связи и информационных технологий Ашвини Вайшнав отметил, что успех республики в крупномасштабном производстве смартфонов иностранных производителей придал решимость создавать в стране новые производственные площадки. «Мы также будем целенаправленно работать над созданием полноценной экосистемы мобильных телефонов», — сообщил чиновник.

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