Канье Уэст с женой необычным способом показали непристойный жест публике

Американский рэпер Канье Уэст с женой, дизайнером Бьянкой Цензори, необычным способом показали непристойный жест публике. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

Папарацци сфотографировали возлюбленных в Париже. На размещенных снимках 46-летний музыкант запечатлен в черном костюме, оформленном серыми полосами. При этом на нем была маска, которая полностью закрывала его лицо, и тонкая цепь с небольшой подвеской в виде среднего пальца.

29-летняя избранница Уэста, в свою очередь, предпочла черный кожаный плащ, короткие чулки и туфли на шпильке. На кадрах видно, что она также надела серьги в виде упомянутого жеста.

Ранее сообщалось, что супруга Уэста появилась на публике в непристойном виде и привлекла внимание фотографов. Тогда Цензори предстала перед камерами в черных капроновых колготках и укороченной шубе. При этом на размещенных кадрах было видно, что девушка решила выйти в свет без трусов и бюстгальтера.