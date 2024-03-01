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19:34, 1 марта 2024Мир

Лавров провел переговоры с Додиком

Глава МИД РФ Лавров провел переговоры с президентом Республики Сербской Додиком
Милорад Додик и Сергей Лавров (архивное фото)

Милорад Додик и Сергей Лавров (архивное фото). Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком во время дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Переговоры [главы МИД России] Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской (БиГ) Милорадом Додиком», — таким текстом Захарова сопроводила фото с изображением официальных представителей двух стран.

Ранее Сергей Лавров во время Дипломатического форума в турецкой Анталье прокомментировал беседу немецких военных об ударах по Крымскому мосту, отметив, что его не удивили сообщения об этом разговоре.

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      Лина Пивоварова
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