Лавров провел переговоры с Додиком

Глава МИД РФ Лавров провел переговоры с президентом Республики Сербской Додиком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком во время дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Переговоры [главы МИД России] Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской (БиГ) Милорадом Додиком», — таким текстом Захарова сопроводила фото с изображением официальных представителей двух стран.

Ранее Сергей Лавров во время Дипломатического форума в турецкой Анталье прокомментировал беседу немецких военных об ударах по Крымскому мосту, отметив, что его не удивили сообщения об этом разговоре.