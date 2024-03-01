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07:55, 1 марта 2024Силовые структуры

Москвичка расправилась с сожителем после ссоры

На юго-западе Москвы женщина зарезала сожителя

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

На юго-западе Москвы 44-летняя женщина расправилась с 48-лентним сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, трагедия произошла ночью в квартире жилого дома на Черноморском бульваре. Пара выпивала, в какой-то момент началась ссора. Подозреваемая схватила нож и несколько раз ударила мужчину.

Правоохранители задержали фигурантку. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Зюзинская межрайонная прокуратура поставила на контроль это дело.

Ранее стало известно, что в Иркутской области мужчина расправился со знакомым с помощью гвоздодера и попал в СИЗО.

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      Екатерина Кашурникова
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