Россиянин расправился со знакомым с помощью гвоздодера и попал в СИЗО

Под Иркутском арестовали мужчину, забившего до смерти гвоздодером знакомого

В Иркутской области суд арестовал 35-летнего местного жителя, расправившегося с 56-летним мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 28 февраля фигурант выпивал со знакомым в частом доме в Братске. Они поссорились, тогда обвиняемый стал избивать оппонента кулаками по голове. После чего он взял металлический гвоздодер и нанес им еще несколько ударов. Пострадавший не выжил.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Саратовской области суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 28-летнего гражданина Республики Туркменистан за покушение на 19-летнего юношу.