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15:23, 1 марта 2024Забота о себе

Названы меры профилактики распространенного вирусного заболевания весной

Фото: Metju12 / Wikimedia

Герпес, которым заражено более 90 процентов населения земли, может обостриться весной на фоне ослабленного иммунитета, рассказала аллерголог-иммунолог Злата Ермакова. В комментарии для Life.ru она назвала несложные меры профилактики этого распространенного заболевания.

По словам врача, в активной фазе вирус герпеса поражает кожу, глаза, слизистые оболочки и даже нервную систему. При этом чаще всего заболевание проявляется в виде бляшек на губах.

Для профилактики обострения герпеса весной Ермакова посоветовала укреплять иммунитет. «Несбалансированное питание, стресс, переутомление могут спровоцировать повторное развитие заболевания. Стоит также следить за здоровьем ЖКТ, играющего большую роль в защитных функциях организма», — объяснила она.

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Если герпес все же проявился, нельзя трогать высыпания руками, чтобы избежать распространения по другим участкам тела, предупредила Ермакова. Также, по ее словам, не следует наносить руками противовирусные средства, необходимо пользоваться ватными палочками. «Тем, кто носит контактные линзы, запрещено смачивать их слюной. Всем, у кого появились пузырьки на коже, запрещается выдавливать их и сдирать корочки», — добавила врач.

Ранее аллерголог-иммунолог Андрей Продеус дал совет для эффективного формирования полезных привычек. В частности, по его словам, для формирования привычки выпивать стакан воды утром нужно 45 дней.

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      Алиса Дмитриева
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