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20:00, 1 марта 2024Силовые структуры

Полицейские изъяли у жителя Запорожской области оружие и боеприпасы

В Запорожской области полицейские нашли у местного жителя оружие и боеприпасы

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Запорожской области полицейские изъяли у 44-летнего жителя Мелитополя оружие и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, во время осмотра дома мужчины правоохранители нашли три автомата Калашникова различных модификаций, 300 патронов различного калибра, помповое гладкоствольное ружье иностранного производства и две гранаты.

Изъятое отправили на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение запорожской полиции.

Ранее в Северной Осетии правоохранители обнаружили у 60-летнего местного жителя 1290 патронов различного калибра и разное оружие.

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      Екатерина Кашурникова
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