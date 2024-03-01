Полицейские изъяли у жителя Запорожской области оружие и боеприпасы

В Запорожской области полицейские нашли у местного жителя оружие и боеприпасы

В Запорожской области полицейские изъяли у 44-летнего жителя Мелитополя оружие и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, во время осмотра дома мужчины правоохранители нашли три автомата Калашникова различных модификаций, 300 патронов различного калибра, помповое гладкоствольное ружье иностранного производства и две гранаты.

Изъятое отправили на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение запорожской полиции.

Ранее в Северной Осетии правоохранители обнаружили у 60-летнего местного жителя 1290 патронов различного калибра и разное оружие.