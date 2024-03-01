Полиция начала проверку после стриптиз-шоу в 25 километрах от зоны СВО

Полиция начала проверку после стриптиз-шоу в Валуйках Белгородской области

Полиция в Белгородской области проводит проверку после стриптиз-вечеринки в кафе города Валуйки, которое находится в 25 километрах от зоны СВО. Об этом сообщили в управлении МВД по российскому региону, передает РИА Новости.

Как отметил глава администрации Валуйского горокругна Алексей Дыбов, сложившаяся ситуация является вызовом для моральных и духовных ценностей общества, которые не имеют место во время проведения специальной военной операции. Местные власти в связи с этим обратились к правоохранителям.

«Люди были рады, все было позитивно, хорошо. Сейчас, что происходит, я не понимаю, отчего. Мы никому плохо не сделали. Делали все официально — праздник. Все улыбались, радовались и благодарили», — отреагировал на проверку представитель кафе в Валуйках.

Скандал в приграничном российском регионе начался после того, как в сеть попали кадры стриптиз-шоу на 23 февраля в одном из кафе. На распространившихся видеозаписях полуобнаженные женщины в нижнем белье моют и шлепают друг-друга, танцовщицы также имитируют поцелуй. Сами организаторы заявляли, что танцовщицы приехали из Белгорода, который также обстреливается, но там стриптиз-шоу никто не возмущается.