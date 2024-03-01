Представитель кандидата в президенты от КПРФ забыл фамилию доверителя на дебатах

В Калуге представитель от КПРФ забыл фамилию кандидата в президенты на дебатах

В Калуге доверенное лицо кандидата в президенты России от КПРФ Вадим Барский забыл фамилию Николая Харитонова на дебатах, передает «Лента новостей Калуги».

До этого Барский уверенно делился аргументами в пользу коммуниста, но в самый ответственный момент растерялся и не вспомнил фамилию доверителя.

Ему на помощь пришел оппонент, представляющий действующего президента России Владимира Путина.

«Просто вылетело из головы», — так Барский прокомментировал конфуз, добавив, что волнуется.

В феврале сообщалось, что в Камчатском крае доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова Сергей Киньябаев выругался матом во время дебатов, состоявшихся в прямом эфире.

На выступление представителю Харитонова выделили около восьми минут эфирного времени.