Представитель кандидата в президенты от КПРФ забыл фамилию доверителя на дебатах
В Калуге доверенное лицо кандидата в президенты России от КПРФ Вадим Барский забыл фамилию Николая Харитонова на дебатах, передает «Лента новостей Калуги».
До этого Барский уверенно делился аргументами в пользу коммуниста, но в самый ответственный момент растерялся и не вспомнил фамилию доверителя.
Ему на помощь пришел оппонент, представляющий действующего президента России Владимира Путина.
«Просто вылетело из головы», — так Барский прокомментировал конфуз, добавив, что волнуется.
В феврале сообщалось, что в Камчатском крае доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова Сергей Киньябаев выругался матом во время дебатов, состоявшихся в прямом эфире.
На выступление представителю Харитонова выделили около восьми минут эфирного времени.